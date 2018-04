Politie lost schot bij aanhouding gewapende man in De Baarsjes

Agenten hebben rond 17.00 uur een man aangehouden in de Van Walbeeckstraat in De Baarsjes. Voorafgaand aan de aanhouding is er een waarschuwingsschot gelost.

Een van de motoragenten had bij de aanhouding zijn pistool getrokken, maar op de beelden is te zien dat de man alsnog niet meewerkt. Uiteindelijk kon hij toch worden overmeesterd.

Volgens een woordvoerder van de politie was er een melding binnengekomen dat er iemand met een pistool op straat liep. Agenten gingen daarna naar de man op zoek. Toen ze hem zagen ging hij ervandoor en gooide hij het pistool weg.

Na de aanhouding hebben agenten in de wijk naar het wapen gezocht. Dat is uiteindelijk in of bij een afvalcontainer gevonden, zo is ook op foto's te zien.

De man is overgebracht naar een politiebureau.