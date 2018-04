Amsterdamse schoenen gemaakt van kauwgom gaan de wereld over

Het plan van het Amsterdamse kledingmerk Explicit Wear kwam op het idee om zolen te maken van kauwgom bleek een schot in de roos. De schoenen gaan nu de wereld over.

De Gumshoe wordt gemaakt van het kauwgom dat letterlijk van de Amsterdamse straten is afgekrabd. Een Londens bedrijf had al ervaring met het maken van producten van kauwgom zoals kammen, frisbees en mokken.

De Amsterdammers sloegen de handen ineen met de Londenaren en ontwikkelden in opdracht van de gemeente de Gumshoe. De knalroze zool van de schoen is volledig van verwerkt kauwgom en op de zool staat de plattegrond van de Amsterdamse binnenstad gedrukt.

Prijzig

Internationaal gooit de vinding hoge ogen. De schoen werd opgepikt door verschillende buitenlandse media. 'Twee grote problemen: het afnemen van natuurlijke bronnen op deze planeet en kauwgom onder je schoen.

Stel je voor dat je van beide problemen af kan komen en dat je daarnaast een paar nieuwe schoenen kunt dragen als bonus', schrijft de Amerikaanse entertainmentsite Uproxx. Het New Yorkse The Verge schrijft ook over de Amsterdamse schoenen.

Maar ook in Florida zijn de schoenen niet onopgemerkt gebleven, evenals in Turkije, Frankrijk en zelfs Mexico. Voor wie ook benieuwd is: de sneakers zijn vanaf juni te koop voor een slordige 200 euro.