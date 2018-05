Van der Sar: 'Zaakwaarnemer duwt Kluivert bij Ajax richting de uitgang'

De kans dat Justin Kluivert vandaag zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld is heel groot. Dat heeft Edwin van der Sar vanavond gezegd.

De directeur van Ajax zat aan tafel bij Ziggo Sport. 'Hij is lastig te behouden. Zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) duwt hem bij Ajax richting de uitgang.'

Van der Sar vertelde dat Ajax kort geleden met Justin Kluivert om de tafel heeft gezeten. 'In het gesprek toonde hij liefde voor Ajax en vertelde hij wat hij wil. De gesprekken met hem lopen al een klein jaar om zijn contract te verlengen en open te breken.'

De kans dat Matthijs de Ligt en Donny van de Beek wel bij Ajax blijven is groot. 'We willen spelers van 18 of 19 jaar oud niet te club laten verlaten', betoogde Van der Sar.