Dikke rookwolk door uitslaande woningbrand in de Bijlmer

Aan de Geerdinkhof in Zuidoost is vanmiddag een grote brand ontstaan. Meerdere hulpdiensten waren ter plaatse. Er zijn geen gewonden gevallen.

Op foto's is te zien dat er grote zwarte wolken boven het stadsdeel hingen en een deel van de straat was afgezet. De brand ontstond rond 14.30 uur op het dakterras van een woning.

De brand was rond 15.00 uur weer onder controle. Wel hebben de vlammen en de rook voor veel schade gezorgd aan maar liefst vier woningen. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.

