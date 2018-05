'De Ligt wil nu ook weg en Ajax weigert miljoenentransfer Neres'

De transfermarkt opent pas over een paar weken, maar nu al lijken het roerige tijden voor Ajax te gaan worden. Naast mogelijke vertrekken van Hakim Ziyech en Justin Kluivert, zou ook Matthijs de Ligt bij de directie hebben aangegeven weg te willen.

Het 18-jarige talent zou in de belangstelling staan van clubs als Bayern München, FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Manchester City, schrijft De Telegraaf. De vertrekwens van de verdediger zou rauw op het dak gevallen zijn bij Ajax zelf. Trainer Ten Hag wil zijn supertalent onder geen beding kwijt. Volgens de krant zou Mino Raiola, zaakwaarnemer van Justin Kluivert, zich inmiddels in die gesprekken gemengd hebben.

Dertig miljoen

Ook David Neres wil een transfer maken deze zomer, schrijft de krant. Borussia Dormund zou 30 miljoen euro voor de jonge Braziliaan over hebben. Maar Ajax heeft dat bod naar de prullenbak verwezen.

En er is nog een Ajacied die aangegeven heeft de club te willen verlaten. Keeper André Onana zou teleurgesteld geraakt zijn door het afgelopen seizoen en ziet te weinig perspectief richting het komende voetbaljaar. Ondertussen zou FC Barcelona volgens Spaanse media vergaande interesse in Frenkie de Jong hebben.

Vervanger Ten Hag?

Tot slot nog een gerucht over een 'transfer' in omgekeerde richting. Frank de Boer zou gepolst zijn voor een eventuele terugkeer naar de Johan Cruijff Arena. Mocht Ten Hag de boel niet aan de praat krijgen het komend jaar, dan staat er in ieder geval een opvolger klaar.