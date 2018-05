Stadsdeel Zuid trekt positief advies Johan Cruijffplein in

Stadsdeel Zuid trekt het positief advies in om de naam van het Stadionplein te veranderen in het Johan Cruijffplein. Dat zegt een woordvoerder van het stadsdeel tegen AT5.

Vanochtend bleek dat het stadsdeel verkeerde informatie had gekregen over de naamsverandering. Ook het negatieve advies van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) kreeg het stadsdeel niet onder ogen, zo schreef De Telegraaf vanochtend. In plaats daarvan kreeg het stadsdeel een stuk onder ogen waarin staat dat de CNOR positief zou hebben geadviseerd over de naamsverandering.

Stadsdeel Zuid heeft naar aanleiding hiervan overleg gehad. Daarna is besloten het positieve advies in te trekken. Vooralsnog gaat het plan om het Stadionplein te vernoemen naar Johan Cruijff op 1 juni gewoon door, omdat de beslissing bij de centrale stad ligt en niet bij het stadsdeel.

Uit interne stukken zou blijken dat Zuid op 30 januari instemde met het plan voor het Johan Cruijffplein. Dit besluit werd dus genomen op basis van verkeerde informatie. De naamgevingscommissie gaf een negatief advies over drie locaties in de stad die werden onderzocht om naar Johan Cruijff te vernoemen, waaronder het Stadionplein.

In de Stadionbuurt is er veel protest tegen de naamswijziging.