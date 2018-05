Touringcar vast onder spoorbrug, treinverkeer weer op gang

Een touringcar kwam dinsdagmiddag vast te zitten onder de spoorbrug aan de Oosterdokskade, daarop werd het treinverkeer richting Muiderpoort grotendeels stilgelegd. Gevolg was dat er urenlang minder treinen van en naar Amsterdam Centraal reden.

De politie spreekt van een inschattingsfout van de bestuurder. De touringcar kon uiteindelijk onder de brug vandaan worden gehaald. Na inspectie van Prorail werd het treinverkeer weer hervat. 'We moeten kijken of er iets is beschadigd of verschoven', vertelde een woordvoerder van het spoorbedrijf.

Inmiddels rijden de treinen weer volgens dienstregeling. Of de bestuurder van de touringcar een bekeuring krijgt is nog onduidelijk. 'Daar moeten we naar kijken', besluit een politiewoordvoerder.

Defecte spoorbrug bij Amsterdam Centraal, bijna niets rijdt. Gelukkig schijnt de zon. — Frank Meijer (@FrankMeijerNL) May 15, 2018