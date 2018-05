Bastion Hotel ontruimd om brandje in wasruimte

Gasten van het Bastion Hotel in Duivendrecht zijn vanochtend abrupt wakker gemaakt door het brandalarm.

Even na zeven uur brak er brand uit in de wasruimte van het hotel. Hoewel het om een kleine brand ging, werd het hotel toch ontruimd.

Al snel was het brandje onder controle en konden de gasten weer naar binnen. Een drietal is door ambulancepersoneel nagekeken vanwege mogelijke rookinhalatie.

