Tramverkeer ontregeld door defecte bovenleiding in centrum

In het centrum was vanochtend nauwelijks tramverkeer mogelijk door een defecte bovenleiding. Tramlijnen 1, 2 en 5 werden flink ingekort.

De oorzaak was een kapotte bovenleiding op de Nieuwezijds Voorburgwal. Daardoor was het Centraal Station voor sommige trams onbereikbaar. Tram 1 reed niet verder dan het Koningsplein en trams 2 en 5 stopten al bij het Rijkmuseum. Rond kwart over tien reden deze lijnen weer hun eigen route.

Tramlijnen 7 en 10 reden omgeleid door de binnenstad, maar inmiddels weer de eigen route.

Tram 1, 2 en 5 rijden ingekort tot Frederik Hendrikplantsoen en tram 7 en 10 rijden om. Dit komt door een defecte bovenleiding. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) May 16, 2018