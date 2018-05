Ruim 140.000 euro contant in drugspand Zuidoost: eigenaar moet 28 maanden cel in

Een 34-jarige man moet 28 maanden de cel in voor het bezit van hard- en softdrugs, voorbereiden van drugshandel en witwassen van geld. De man werd op 15 november vorig jaar aangehouden in een woning in Zuidoost.

De rechter spreekt van een drugspand waarin ruim een halve kilo harddrugs (cocaïne en XTC), ongeveer 179 kilogram softdrugs (waarvan 6 kilo voorgedraaide joints) en 144.030 euro werd aangetroffen. Het grootste gedeelte van deze spullen is aangetroffen in de kruipruimte, in de koelkast in de keuken op de begane grond, en in twee kamers op de eerste etage.

Vingerafdrukken

Op verschillende pakjes met drugs of cash zaten de vingerafdrukken van de man. In de woning stonden meerdere machines waarmee drugs konden worden ingepakt.

Volksgezondheid

De rechtbank is van mening dat drugs en drugshandel onze maatschappij veel kwaad doen. 'Door drugshandel komt de volksgezondheid in het geding en wordt de samenleving op kosten gejaagd, zowel vanwege de zorg voor gebruikers en verslaafden als vanwege de criminaliteit die drugshandel met zich brengt', aldus de rechter.

Als bijkomende straf heeft de rechtbank ook het geld - ruim 140.000 euro - verbeurd verklaard.