Pianist en mondharmonica-jongen spelen spontaan samen op station Amstel

Een pianist, die ook nog een aardig toontje kan zingen, speelt en zingt de sterren van de hemel. Maar dan gebeurt er iets bijzonders: het geluid van een mondharmonica komt erop af en samen zetten ze de rest van het nummer voort.

Het muzikale schouwspel heeft zich afgespeeld op station Amstel.

Mondharmonica-speler Djonno Sijtsema laat aan AT5 weten dat hij vooral op z'n gehoor af ging: 'Ik hoorde dat de pianist in G speelde en een C-toon klinkt daar heel goed bij, dus speelde ik op die noot mee met het pianospel.'

Aan het eind van de video zegt Djonno dat hij nog maar een beginnend mondharmonicaspeler is: 'Ik doe dit pas twee dagen!' Toch komt de muzikale spontaniteit niet uit de lucht vallen. Djonno speelt in zijn eigen tijd gitaar, drum, bas en sinds kort ook mondharmonica. Daarnaast zingt hij ook.

Of er een muzikale samenwerking met de zanger en pianist in het verschiet zit, weet de mondharmonicaspeler nog niet. 'We hebben elkaar de hand geschud, maar daarna moest ik toch echt de laatste trein halen.'