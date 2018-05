Politie zoekt omstanders die vrouw reanimeerden bij aanrijding lijn 51 in Amstelveen

De politie is op zoek naar omstanders die het 48-jarige slachtoffer hebben gereanimeerd na de aanrijding bij lijn 51 in Amstelveen. Aan het eind van de middag werd duidelijk dat het slachtoffer was overleden.

De aanrijding van lijn 51 met de 48-jarige fietser uit Amstelveen gebeurde ter hoogte van de halte Spinnerij.

Volgens de politie gaat het om een tragisch ongeval en wijst niets er op dat het ging om zelfdoding.

Meerdere omstanders hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren. De politie wil deze mensen horen als getuigen en zo nodig slachtofferhulp aanbieden.