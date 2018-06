Het is rond: Justin Kluivert meldt zich bij AS Roma

Na wekenlange geruchten en bijna dagelijks een nieuw detail over de deal, is het nu dan rond: Justin Kluivert heeft zich maandagavond laat gemeld bij AS Roma.

Dit is te zien op het Twitteraccount van de club. Ajax heeft Kluivert toestemming gegeven om vanaf Ibiza, waar hij vakantie vierde, naar Rome te vliegen. Eenmaal aangekomen op de club werd het jonge talent onthaald door veel pers en fans. Direct werd Kluivert gevraagd te poseren met een sjaal van de Italiaanse club.

Volgens verschillende bronnen is er 17,5 miljoen euro met de transfersom gemoeid. Dit bedrag kan door bonussen oplopen tot maximaal 22 miljoen euro als de jonge Kluivert aan spelen toekomt bij de Romeinse club.

Wellicht kunnen we hetzelfde beeld inclusief Roma-sjaaltje na het WK verwachten, maar dan met Hakim Ziyech. Begin deze maand zou de club zich al officieel bij Ajax hebben gemeld voor de aanvaller.