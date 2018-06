Ajax begint seizoen wederom tegen Heracles, Klassieker in oktober en januari

Komend seizoen trapt Ajax - net als vorig jaar - af tegen Heracles Almelo. De openingswedstrijd wordt op zaterdag 11 augustus om 18.30 uur gespeeld in de Johan Cruijff Arena.

Alles is nog wel onder voorbehoud, want mocht Ajax op donderdag 9 augustus de voorronde van de Europa League spelen, dan wordt de openingswedstrijd voor de competitie een dag opgeschoven naar de 12e om 16.45 uur. Dat de eerste wedstrijd van de Eredivisie thuis wordt gespeeld, pakt hopelijk voordeliger uit voor de Ajacieden dan vorig jaar, toen er met 2-1 werd verloren in Almelo.

De Klassiekers worden komend seizoen ook weer in oktober en januari gespeeld. Op zondag 28 oktober worden de Rotterdammers verwacht in de Arena. Zondag 27 januari is de uitwedstrijd.

In speelronde 6 is het eerste duel tegen de regend kampioen PSV. Op zondag 23 september gaat Ajax op bezoek in Eindhoven om 16.45 uur. Op 31 maart 2019 komen de Eindhovenaren naar Amsterdam. Het volledige concept-speelschema voor Ajax ziet er als volgt uit. Data zijn exclusief de voorrondes Champions League en Europa League. Wijzigingen uiteraard voorbehouden.