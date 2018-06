Veel rook bij woningbrand in Buitenveldert

De brandweer is vanavond uitgerukt voor een woningbrand in de Zuid-Hollandstraat in Buitenveldert.

Iets voor 20.00 uur kreeg de brandweer de melding. De brand was uitgebroken in een woning op de derde etage. Omdat er ontzettend veel rook te zien was, rukte de brandweer met meerdere wagens uit. Het vuur was snel onder controle.

Er vielen geen gewonden door de woningbrand. Over de oorzaak is niets bekend.

Meerdere brandweerwagens en politieauto’s bij woningbrand in de Zuid-Hollandstraat in Buitenveldert ? @AT5 pic.twitter.com/t8gb7m5vwu — Hidde J. van Koningsveld (@koningsveld) June 12, 2018