Bouw van Conradhuis HvA moet in 2021 klaar zijn

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start dit jaar met de bouw van het Conradhuis op de Amstelcampus aan de Wibautstraat. Nog voor de start van het studiejaar 2021/2022 moet de bouw klaar zijn.

Dat heeft het College van Bestuur (CvB) gisteren besloten. De plek waar het nieuwe schoolgebouw komt is nu nog braakliggend. Het bouwen van het Conradhuis vraagt om een investering van 92,1 miljoen euro. Dat kan omdat de HvA er financieel goed voorstaat, schrijft de hogeschool.

Het is lang onduidelijk geweest of het Conradhuis gebouwd zou gaan worden. Twee jaar terug werd het plan nog afgeblazen, maar in april meldde de HvA dat de bouw toch nodig was vanwege een ruimtegebrek op de lange termijn binnen de HvA.