Advocaat Ridouan Taghi vreest dat Dubai 'openbaar jachtterrein' wordt

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, is geschrokken van de foto's die het Openbaar Ministerie heeft vrijgegeven.

Dat laat Weski weten aan AT5. De foto's verschenen gisteren op de site van de politie, die op die manier meer informatie over de voortvluchtige Taghi wil krijgen. Een van die foto's met een groepje onherkenbaar gemaakte mensen lijkt op een kartbaan in Dubai te zijn genomen, zo schreef Crimesite.nl vanmiddag.

Weski denkt dat het Openbaar Ministerie de locatie van die foto voor publicatie al wist. 'Volstrekt nodeloos wordt Dubai genoemd en er worden kinderen in het kader van deze opsporing in beeld gebracht.'

Niet in Dubai

De advocaat weet niet waar de 40-jarige Taghi momenteel verblijft, maar zegt dat hij in ieder geval niet op de bewerkte foto's die in Dubai zouden zijn gemaakt te zien is. 'Het Openbaar Ministerie maakt met deze disproportionele en onbegrijpelijke oproep in feite van Dubai een soort openbaar jachtterrein, vermoedelijk wetende dat cliënt daar niet te vinden is.'

Ze heeft geen goed woord over voor de handelswijze van het OM. 'De verdediging wordt alleen maar vanuit media geconfronteerd met het zoveelste gerucht daar over. Geen dossiers worden verstrekt en er is zelfs nog steeds geen parketnummer bekend gemaakt. Een formeel strafproces is blijkbaar niet meer nodig. Een ouderwetse nietsontziende 'manhunt' wordt verkozen.'

Taghi staat op de Nationale Opsporingslijst. Hij wordt door het Openbaar Ministerie in verband gebracht met liquidaties in Amsterdam en Utrecht.