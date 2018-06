VVD wil meldpunt voor nummers van drugskoeriers

Als het aan de Amsterdamse VVD ligt komt er een meldpunt voor telefoonnummers van drugskoeriers.

De partij hoopt dat, door nummers van bezorgers te verzamelen, de politie gerichter onderzoek kan doen naar de gebruikers van deze nummers. Bovendien, zo redeneert de VVD, zullen koeriers op deze manier vaker van nummer moeten wisselen, wat het bestellen van drugs ingewikkelder maakt.



Ex-gebruikers zouden de nummers aan het meldpunt door moeten geven. Er bestaan weliswaar al meldpunten voor criminaliteit, zoals meld.nl en Meld Misdaad Anoniem, maar deze zijn volgens de VVD niet toereikend omdat ze 'breder georiënteerd en niet specifiek op Amsterdam gericht zijn.'



De VVD stelt nu een reeks vragen over de haalbaarheid van een dergelijk meldpunt aan het college.



Decriminaliseren

In mei presenteerde het nieuwe stadsbestuur z'n plannen voor de stad. In het kersverse coalitie-akkoord staat onder meer de wens te te lezen om (soft)drugs te 'decriminaliseren': het nieuwe stadsbestuur wil zich hard maken bij Het Rijk om bepaalde drugs te gedogen of te legaliseren. Iets waar de jongerentak van de VVD ook al eens voor pleitte.



