Overleden man gevonden in Beatrixpark

De politie heeft aan het begin van de avond een overleden man gevonden in het Beatrixpark.

Het lijkt volgens een woordvoerder van de politie om een dakloze man te gaan. De politie kreeg de melding van een andere dakloze man, die samen met de overleden man in het park had liggen slapen.

De forensische recherche van de politie doet op dit moment onderzoek naar de doodsoorzaak. Er zijn schermen neergezet en een klein deel van het park is met lint afgezet.

'We vermoeden dat we weten wie de man is, maar we onderzoeken dat nog voordat we de nabestaanden kunnen informeren', zegt de politiewoordvoerder.