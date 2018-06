Minderjarige daders duiken bosjes in na overval in Zuidoost

Twee minderjarige jongens zijn op 16 mei in Zuidoost op de vlucht geslagen na een overval op de Action in winkelcentrum de Kameleon. De politie hoopt de twee daders te kunnen vinden.

Het incident gebeurde op die woensdagochtend in mei rond 9.30 uur aan de Kikkensteinstraat in Zuidoost. Een van de jongens bedreigde de caissière met een opvallend mes. De andere jongen eiste het geld.

Nadat zij een onbekend bedrag buit hadden gemaakt, vluchtten zij in de richting van het Krimpertplein. In de struiken van dat plein kleden de jongens zich om en laten daar hun kleren achter. Later worden deze kledingstukken door de politie gevonden. Een van de jongens droeg na hun kledingswitch een rood-wit trainingsjack. De andere droeg een blauwe trui.

'Vermoedelijk minderjarig'

'We hebben het vermoeden dat deze twee verdachten minderjarig zijn', zegt een woordvoerder van de politie in het AT5-programma Bureau 020. Getuigen schatten de twee jongens tussen de 15 en 20 jaar oud.

De politie publiceert vooralsnog geen beelden van de jongeren, omdat zij mogelijk onder de 18 jaar zijn. 'Dat neemt natuurlijk niet weg dat zij verdacht worden van een zeer ernstig strafbaar feit.'

De politie is op zoek naar de twee jongens. Mensen die meer weten over deze zaak kunnen contact opnemen met de politie.