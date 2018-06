Meedenken over de toekomst van de stad: 'We kunnen niet om hoogbouw heen'

Amsterdam groeit en flink ook. Tijdens het vijfdaagse festival We Make The City buigen experts en bewoners zich over vragen hoe de stad er in de toekomst uit zo moeten zien.

Tijdens het festival komen er allerlei vraagstukken aan bod, van klimaatverandering tot de circulaire stad en eenzaamheid. 'Het is niet I Amsterdam, maar We Make The City. Het gaat erom dat we samen de stad maken', legt festivaldirecteur Egbert Fransen uit.

'Er wordt nog te veel gedacht vanuit het beleid, vanuit het stadhuis, de grote bedrijven en de kennisinstellingen. Ik denk dat we de burgers en maatschappelijke organisaties daar veel meer bij moeten betrekken.'

Pakhuis de Zwijger

Het hart van het festival is Pakhuis de Zwijger, waar tientallen enthousiastelingen zich vandaag bogen over het ontwerpen van de stad die er in 2050 wellicht uit zal zien. 'Wat ik interessant vindt is de mening van industrie en werken, daar is denk ik meer mogelijk dan we denken', vertelt een deelnemer van het festival.

Journalist Bahram Sadeghi, die ook deelneemt aan de denktank, gelooft dat hoogbouw de oplossing is. 'We kunnen het ons niet meer permitteren om niet in hoogbouw te denken. Laten we niet vasthouden aan dingen die ik tien jaar geleden ook heel mooi vond, zoals vogels en natuur. Dat kan niet meer'.

'Meer diversiteit'

Kwartiermaker Ramon Schleijpen vindt dat het voorzieningenniveau van musea te veel geconcentreerd is in de stad. 'Het zou grotere diversiteit opleveren als je dat wat meer gebiedsgericht zou organiseren, bijvoorbeeld door musea over de stad verspreiden.'

Als gevraagd wordt of Amsterdam nog gezellig is met wolkenkrabbers reageren de deelnemers positief. 'Natuurlijk, gezelligheid moet van andere dingen komen. Je kunt naar musea en cafés gaan, maar die cafés kunnen ook zich ook vestigen in hoogbouw.'