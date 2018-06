Nieuwelingen Ajax voor het eerst op trainingsveld De Toekomst

Terwijl alle voetbalogen gericht zijn op het WK in Rusland trok de Ajax-selectie alweer de eerste sprintjes op het veld van sportpark De Toekomst. En daar waren drie nieuwe gezichten te bewonderen.

Een kleine introductie: Zakaria Labyad: 'Zonder meer een uitstekende voetballer, die gaat wel iets toevoegen aan Ajax', zegt Ajax-volger Mike Verweij van De Telegraaf. Per Schuurs: 'Heeft het uitstekend gedaan als aanvoerder van Fortuna Sittard, heeft veel talent.' Over Hassane Bandé is Verweij minder enthousiast: 'Mensen hebben twijfels in België, dus die jongen zal het echt moeten laten zien.'

De WK-gangers en Oranje-klanten waren er nog niet bij en van sommigen is het de vraag of ze nog terugkomen. Verweij: 'Hakim Ziyech gaat sowieso weg en er wordt ontzettend getrokken aan Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Maar wat ik heb begrepen van de Ajax-leiding is dat ze alles in het werk stellen om die te behouden.'