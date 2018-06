Thuisblijvers huilen samen uit: 'Liever thee met oma dan Egypte-Rusland'

Marokko is dus uitgeschakeld, maar Italië en Nederland doen dit jaar helemaal niet mee met het WK. Hoe is deze tijd eigenlijk voor hun fans? 'We proberen er niet aan te denken, maar we hebben nu wel meer tijd om onze vrouwen gelukkig te maken', lachen Matteo en Antonio.

Samen met deze twee gepassioneerde supporters van de 'Squadra Azzuri' bezocht AT5 de grootste oranjefan van Amsterdam. Michel woont in de Orionstraat in Tuindorp-Oostzaan waar normaal gesproken de oranje grasmatten in de voortuintjes liggen. Maar nu niet: 'Ik wordt er depressief van.'

De drie 'thuisblijvers' keken samen naar Rusland-Egypte en moesten toch wel bekennen dat ze elkaars landen misten op het toernooi. 'Ik mis de passie van de Italianen.' En Matteo en Antonio houden van het Oranje-shirt: 'I f#cking love the orange shirt!'. De drie zien de Russen winnen van Egypte maar het kan ze weinig interesseren: 'Ik drink liever een kopje thee met mijn oma.'