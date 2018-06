Enorme Keith Haring na 30 jaar weer te zien

Een kleine 30 jaar geleden werd-ie aangebracht door de toen 27-jarige Keith Haring, maar verdween alweer twee jaar later achter een dikke laag isolatiemateriaal. Nu, ruim 30 jaar later, kan men het weer zien: een van de twintig openbare (en gigantische) werken van Haring. Gewoon in onze stad.

De Amerikaan maakte de schildering, waarop een visachtig wezen en een mens in de karakteristieke stijl van de Amerikaan te zien zijn, in 1986 toen hij voor een solo-expositie in de stad was. Twee jaar later verdween het achter dikke platen aluminium, omdat het gebouw last had van vocht. Ondanks dat het werk de grootst bewaarde muurschildering van Haring is, verdween het uit de openbare ruimte. Tot nu.

Al een aantal jaar lobbyt een groep kunstenaars om het werk weer zichtbaar te maken. Met succes. De platen werden gisteren losgeschroefd, waardoor de schildering weer terug aan de openbare ruimte werd gegeven. Het werk heeft wel een kleine restauratiebeurt nodig. Wie dat gaat betalen, en hoe duur dat moet worden, is vooralsnog onbekend.

Mocht je zelf een kijkje willen nemen, vanaf de Willem de Zwijgerlaan is het kunstwerk goed te zien.

Aids

De wereldberoemde kunstenaar Keith Haring maakte vooral graffiti-art en moderne kunst en was wereldberoemd door zijn op eerste gezicht simpele tekeningen. Haring overleed in 1990 aan de gevoigen van aids. Een ziekte die ook veel voorkomt in zijn werk.