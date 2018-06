Verzorgers Artis geschrokken na dood baby-gibbon: 'Het doet veel'

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand op het gibbon-eiland in Artis. Drie aapjes samen in de bomen. Maar dat waren er vier. Sinds maandag was er één van de goudwanggibbons vermist. Maar het aapje van 1 jaar werd vandaag dood in het water gevonden.

'De dierenverzorger ging ze maandag voeren. En toen merkte ze al dat hij niet bij z'n moeder kwam. Dus toen ging ze binnen om te voeren en daar was hij niet bij. En dat is eigenlijk niet normaal dat hij er niet is. Normaal gesproken komt hij altijd binnen met z'n moeder mee. En toen zijn we direct gaan zoeken', zegt verzorger Dennis de Haan.

De aapjes zijn geweldige klimmers. Dus er was nog even hoop dat hij in de omgeving zou zitten. 'Je begint in eerste instantie op het eiland, dat is de meest voorkomende plek waar die kan zijn. Dat zoek je af. En dan ga je steeds verder. Dan ga je het water onderzoeken en de kant onderzoeken. Op een gegeven moment kijk je naar de bomen. Ze communiceren ook altijd erg met elkaar, dat gebeurde nu niet.'

Donderdagmiddag wordt het aapje dan eindelijk gevonden. 'We kregen een melding van een stagiair die bij ons liep. Die heeft hem in het water zien drijven. Die heeft direct gebeld en zo is hij terug gevonden', legt De Haan uit. 'Het is toch een rotgevoel. Het is een dier dat je gelijk ziet als je binnenkomt. Elke ochtend kijk je ernaar, je ziet ze opgroeien. Dat doet veel. Een hoop impact bij de verzorgers.'