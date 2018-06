F1-kampioen Lewis Hamilton: 'Amsterdam is veel toffer dan Parijs'

Eenmaal aangekomen op het circuit Paul Ricard voor de GP van Frankrijk dit weekend, blikt meervoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton nog even terug op zijn tripje naar Amsterdam. 'Men heeft het vaak over Parijs, maar ik vind Amsterdam veel toffer.'

Hamilton was in de stad voor een afspraak met één van zijn sponsoren. Normaal gesproken gaat hij na zo'n zakelijke afspraak de stad niet in. Maar dit keer liep het even anders. 'Ik had Amsterdam al een paar keer eerder bezocht. Dan ging ik van Schiphol direct naar het kantoor en weer terug. Nu ben ik daadwerkelijk de stad in geweest. Dat doe ik bij dat soort zakelijke tripjes normaal nooit, maar nu wel. Ik moest eigenlijk weg, maar gelukkig ben ik gebleven. Het werd een geweldig uitstapje', zegt de coureur tegen De Telegraaf.

Een week geleden maakte Hamilton een tripje op een huurfiets door de stad met wat vrienden. 'Amsterdam is nu één van mijn favoriete plekken', zette hij als commentaar bij zijn video op Instagram. 'Ik moet zeggen: de stad is echt prachtig. Amsterdam is een coole stad. Men heeft het vaak over Parijs, maar ik vind Amsterdam veel toffer. Het was mooi weer, dus er waren veel mensen op straat. Daardoor kon ik zien hoe jeugdig de stad is', zegt de F1-coureur nu tegen de krant.

En goed nieuws voor de fans: hij komt terug. 'Ik ken nu wat leuke restaurants. De volgende keer zorg ik dat ik er een dag eerder heenga. Dan kan ik weer wat tijd in de stad doorbrengen.'

Komend weekend heeft hij het echter druk. Dan komt hij in actie tijdens de Grand Prix van Frankrijk.