Hoofdredacteur Panorama: 'Dit is een serieuze aanslag'

'Een andere werkdag dan ik verwacht had'. Zo reageert Panorama-hoofdredacteur Peter van de Kraats op de beschieting van het pand waar, onder meer, weekblad Panorama gehuisvest is. Gisteravond werd de lege redactieruimte onder vuur genomen met een antitankwapen.

Wat er precies gebeurd is wordt nog onderzocht door de politie. 'Maar zeker is dat er een projectiel op onze pui is afgeschoten', stelt Van de Kraats. 'Op de verdieping waar wij met zijn allen huizen. Daar zitten alle bladen van onze uitgeverij. Er zitten hier meerdere tijdschriften, maar Panorama is het enige tijdschrift dat serieus over misdaad schrijft. Dus dan wordt gelijk verwacht dat wij het doelwit waren ja.'



'Serieuze aanslag'

'Het is even schrikken dit', vervolgt de hoofdredacteur. 'Ze hebben niet met een vuurpijl geschoten, het is een serieuze aanslag. Door de druk van de raketwerper is een ruit vlakbij van waar geschoten is ook gesneuveld. Dat laat wel zien dat dit een serieus iets is.'



'Onze redactie is niet heel duidelijk herkenbaar. Er hangen geen vlaggen of zo, wel zie je van buiten wat edities van de Panorama hangen, dus wellicht hebben ze dat gezien. Als je schrijft over serieuze, zware misdaad hou je er rekening mee dat je mensen boos maakt. Het is heel vervelend dat ze op deze manier reageren. Dat is niet prettig, wij proberen gewoon ons werk te doen. Er zijn natuurlijk meer misdaadverslaggevers in Nederland die momenteel hun werk niet, of moeilijk, kunnen doen. Blijkbaar is dat de trend in de misdaadwereld. Als het je niet bevalt, neem je wraak.



Beschieting

Het pand waar de redactie van, onder meer, Panorama is gevestigd werd donderdagavond rond 23.00 uur onder vuur genomen. De beschieting, waarvoor een antitankwapen werd gebruikt, leverde flink wat schade aan het pand op. Er raakte niemand gewond. De politie hield enkele uren na het incident een verdachte aan.