Van Aartsen: Beschieting redactie Panorama 'ernstig en belachelijk'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft geschokt gereageerd op de aanslag met een anti-tankwapen op de redactie van tijdschrift Panorama.

'Het is heel ernstig, want alles wat met bescherming van de pers te maken heeft staat hoog op de prioriteitenlijst uiteraard', reageert Van Aartsen in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. 'Ik ben overigens heel blij dat er vanochtend om zes uur al iemand is gearresteerd. Dat zegt iets over de Amsterdamse politie en Amsterdamse recherche.'

Zeer hoog op

De waarnemend burgemeester noemt de beschieting 'belachelijk' en 'ernstig'. 'Het verhaal is een anti-tankwapen. Ik weet niet of dat inderdaad klopt, maar hoe dan ook, het is gewoon heel ernstig. Zoals gezegd, het OM en politie als ook de gemeente en ik in mijn rol als burgemeester nemen dit zeer hoog op.'

Bedreigingen van journalisten hebben de afgelopen maanden vaker plaatsgevonden. 'Het is een vorm van verruwing, maar dat zie je in wezen in de hele samenleving', stelt Van Aartsen. 'Op allerlei fronten. Dat begint al met de manier waarop we met tweets, twitterij en de sociale media met elkaar omgaan.'

Uitgezocht

Volgens hem komt er 'iedere keer weer een schepje bovenop'. 'Wat dit voor types zijn, er zullen er vermoed ik wel meer achter zijn, zal allemaal worden uitgezocht. Dat komt dan aan het licht. Zoals gezegd, ernstig.'

Andere panden in de stad die zijn beschoten of waar explosieven bij zijn gevonden werden door de gemeente gesloten. Van Aartsen acht de kans niet groot dat dat ook met de redactie van Panorama gebeurt.

Ander geval

'Dit is een geval van een bedrijfspand, waar ook de redactie van Panorama in zit', zegt de waarnemend burgemeester. 'Dat is toch een ander geval. Er zitten voor zover ik weet geen mensen bij die daar gewoon wonen. Het wordt heel serieus genomen, maar meer kan ik er niet over zeggen.'

Voor een sluiting moeten er volgens hem omwonenden en een gevaar voor de omgeving zijn. 'Dat ligt denk ik hier anders. Ik zal er wel naar kijken, maar het ligt niet zo voor de hand.'

De hele uitzending van Het Gesprek met de Burgemeester is hier te zien.