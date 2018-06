Overval op Gall en Gall aan Elandsgracht

De politie is vanavond op zoek gweest naar een man die een slijterij aan de Elandsgracht heeft overvallen.

De overval op de Gall en Gall vond rond 22.00 uur plaats. De politie heeft het signalement van de overvaller via Burgernet verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 50 jaar oud met grijs haar en een grijze baard. Hij heeft een blauwe trui aan.

De overvaller is te voet gevlucht. Omdat hij mogelijk bewapend is, vraagt de politie omstanders 112 te bellen en de man niet zelf te benaderen. Er is nog niemand aangehouden.

Bij de overval zelf zouden geen wapens zijn gezien.

