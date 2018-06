F-Side hoopt dat Justin Kluivert 'poten of nek breekt' in Rome

De F-side heeft bijzonder hard uitgehaald naar de gisteravond vertrokken Justin Kluivert.

Op hun eigen site omschrijven de Ajax-supporters Kluivert als een 'NSB'er'. 'Iedereen heeft kunnen zien hoe Justin kussend met een AS Roma sjaaltje in Rome arriveerde. Om te kotsen! Twee maanden geleden stond hij nog met een AFC Ajax-sjaaltje!'

De harde kern van Ajax vindt het een schande dat de 19-jarige ex-Ajacied deze week zijn handtekening heeft gezet onder een contract bij AS Roma. 'Wij wensen Justin ook geen succes in Rome, wel dat ie zijn poten of nek breekt!'

Straatklinkerregen

De supporters hoeven Kluivert nooit meer terug te zien. 'Hij krijgt daarom ook geen afscheid in de Johan Cruijff Arena! Wordt hij wel ooit weer waargenomen in Amsterdam, dan krijgt Justin een ouderwetse Amsterdamsche straatklinkerregen over zijn flikker heen!'

Eerder schold de F-Side al op voetbalmakelaar Mino Raiola. Hij zou Kluivert volgens Ajax namelijk 'naar de uitgang hebben geleid'.