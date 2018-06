Rechter: technische storing tijdens belparkeren is risico van automobilist

Wie een parkeerboete krijgt doordat het betalen via een app op de telefoon mislukt, draait zelf voor de parkeerboete op.

Dat heeft de rechter deze week bepaald. Een vrouw had een rechtszaak aangespannen omdat ze een parkeerboete kreeg in de Cornelis Schuytstraat in Zuid, maar zij kreeg ongelijk.

Misgegaan

Door een betalingsoverzicht belparkeren bij de provider kon ze aantonen dat ze parkeergeld had betaald tussen van 15:17 uur tot 16:43 uur, van 17:29 uur tot 18:05 uur en van 18:18 uur tot 19:15 uur. Volgens haar is er bij het aanmelden via de parkeerapp voor de periode van 16:43 uur tot 17:29 uur iets misgegaan, waardoor er in die periode niet is betaald.

De rechter vond dat geen reden om de boete kwijt te schelden. 'Eiseres heeft ervoor gekozen om de verschuldigde parkeerbelasting via een mobiele parkeerapp te voldoen. Een foutieve bediening van de parkeerapp of een technische storing bij de provider, waardoor er niet aangemeld kan worden, komt naar het oordeel van de rechtbank voor rekening en risico van eiseres.'

Alleen in het geval van een '(levensbedreigende) noodsituatie' of een 'spoedeisende situatie' kan er volgens de rechter een beroep op overmacht worden gedaan. 'Dat was niet het geval.'