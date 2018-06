GVB onderzoekt mogelijk negeren rood licht door trambestuurder in Diemen

Het GVB is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van een video van een trambestuurder die het rode licht lijkt te negeren in Diemen.

De video is door een automobilist met een dashcam gemaakt op de Burgemeester Bickerstraat. Te zien is dat de trambestuurder een paar keer lijkt te twijfelen en daarna begint te rijden op het moment dat automobilisten op het kruispunt groen licht krijgen.

De Telegraaf heeft de beelden gepubliceerd en de automobilist gesproken. 'Ik denk dat het bewust was', zegt ze. 'Ik had gelijk zoiets van, dit leggen we vast en sturen we op. Dit mag gewoon niet gebeuren.'

Ze zegt dat het GVB haar inmiddels heeft gebeld en excuses heeft aangeboden. Een woordvoerder van het vervoersbedrijf zegt tegen De Telegraaf pas te kunnen reageren als het interne onderzoek is afgerond. Dat zou nog een aantal dagen duren.