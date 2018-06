Zoektocht in Jordaan naar gestolen hond Mazzel

De politie is op zoek naar een hondendief die zondagavond hond Mazzel voor de deur van de Albert Heijn aan het Haarlemmerplein heeft meegenomen.

Met een Burgernet-melding werd de buurt meteen opgeroepen om uit te kijken naar de donkere labrador. Mazzel heeft de kleuren van een rottweiler en is verder te herkennen aan een blauwe halsband. Van de dader is alleen bekend dat het een blanke man is geweest met een grijze trui.

De eenheid Centrum-Jordaan heeft inmiddels ook Facebook ingezet om Mazzel te vinden: 'En we zullen camerabeelden gaan bekijken, zijn baasje mist hem enorm'. Mensen met informatie over de hond wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844.