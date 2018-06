Acht jaar cel voor fatale steekpartij Admiraal Helfrichstraat

De 27-jarige man die in november vorig jaar in de Admiraal Helfrichstraat in de Van Galenbuurt een 40-jarige man had doodgestoken krijgt acht jaar cel opgelegd. Daarnaast moet hij nabestaanden 6000 euro schadevergoeding betalen.

Dat meldt de rechtbank woensdag.

De 27-jarige man stak het slachtoffer op 11 november vorig jaar in de borststreek. Het slachtoffer raakte vervolgens zwaargewond, maar wist wel een motoragent aan te spreken en een groep mannen aan te wijzen waar de verdachte er een van was. De dader zette het op een rennen, maar kon kort daarna alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer overleed een paar uur later in het ziekenhuis.

Bekentenis

In de politieauto bekende de dader dat hij zonder erover na te denken, iets vreselijks had gedaan en een lange gevangenisstraf verdiende. De man trok deze uitspraken later in en beriep zich verder op zijn zwijgrecht. Toch ziet de rechtbank de verklaring als bewijs, naast de verklaring van een taxichauffeur die de steekpartij vanuit zijn auto zag gebeuren.

De straf van acht jaar cel is lager dan de elf jaar cel die het Openbaar Ministerie eerder had geëist. De rechter legt een lagere straf omdat de dader niet eerder voor een geweldsmisdrijf is veroordeeld.

