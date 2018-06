Getuigen gezocht van aanslag op kantoor Telegraaf

De politie is op zoek naar getuigen van de aanslag op het kantoor van De Telegraaf. Omstanders die in de nacht van maandag op dinsdag de auto's hebben zien rijden die betrokken waren bij het incident, worden gevraagd zich te melden. Het gaat om een zwarte Audi RS 5 en een witte Volkwagen Caddy.

Omstreeks 03.50 reden de auto's richting het kantoorpand aan de Basisweg. Even later knalde de Volkswagen Caddy dwars door de glazen pui van het Telegraaf-gebouw. De bestelbus werd daarna in brand gestoken, waardoor er ook veel brand- en rookschade aan het gebouw ontstond.

De dader ging er vervolgens in een zwarte Audi vandoor. Het voertuig is daarna uitgebrand in Noord teruggevonden. Beide auto's blijken gestolen te zijn en werden voorzien van valse kentekenplaten.

De politie hoopt getuigen te vinden die de auto's en/of de dader(s) hebben gezien. Ook mensen die maandagnacht beeldmateriaal hebben opgenomen met een dashcam worden gevraagd telefonisch contact op te nemen via het nummer 0900-8844. Een anonieme melding kan worden gedaan via 0800-7000.