'Daley Blind binnen 48 uur naar Ajax'

Ajax en Manchester United hebben bijna een akkoord bereikt over Daley Blind. Binnen 48 uur zou de deal rond moeten zijn, schrijft De Telegraaf.

Dat moet ook wel, want de Mancunians stappen maandagochtend in het vliegtuig naar Amerika. In principe doen ze dat nog mét de Amsterdammer, maar beide kanten zijn het eens dat er snel duidelijkheid moet komen over de toekomst van Blind. United wilde een forse 19 miljoen voor de speler, wat iets te heftig werd voor de Amsterdammers. Van der Sar werd toen als oud-Mancunian ingezet als onderhandelaar om de prijs iets naar beneden te krijgen.

Blind zelf lijkt het allemaal prima te vinden. Het afgelopen seizoen kwam de zoon van nauwelijks in actie voor de Mancunians. Zijn - volgens De Telegraaf - 'fikse' persoonlijke eisen zijn geen probleem voor Ajax.