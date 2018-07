Miljoenenaankoop Ajax maanden aan de kant met zware blessure

Ajax moet Hassane Bandé al voor zijn officiële debuut maanden missen. De buitenspeler uit Burkina Faso raakte zwaar geblesseerd in het oefenduel met Jong Anderlecht.

Ajax meldt op zijn website dat Bandé ernstige schade aan zijn linkerbeen heeft opgelopen. De jonge Afrikaan heeft in ieder geval zijn kuitbeen gebroken én de binnenkant van zijn enkelband gescheurd. Hierdoor is hij minimaal tot de winterstop uit de roulatie.

Bandé kwam deze zomer over van het Belgische KV Mechelen. Ajax betaalde zo'n 8,5 miljoen euro voor de negentienjarige aanvaller. Bandé zou dit seizoen de concurrentie aan moeten gaan met David Neres en Zakaria Labyad om de posities op de flanken, maar maakt nu al een valse start.

Brute pech voor Ajax en Bandé. De ex-spits van #kvmechelen blesseerde zich in een oefenpot tegen Anderlecht. Hij is mogelijk meer dan 2 maanden out. pic.twitter.com/0pqU4aTvmu — David Van den Broeck (@david_vdb) July 13, 2018

Bandé liep de blessure op in een oefenduel tussen Jong Ajax en Jong Anderlecht op de Toekomst, dat Jong Ajax verloor met 3-5. Vanavond om 19.30 uur speelt ook het grote Ajax tegen Anderlecht. Die wedstrijd is in het Olympisch Stadion.