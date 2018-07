Doodgeslagen toerist op Mallorca blijkt 34-jarige Amsterdammer

Op het Spaanse eiland Mallorca is afgelopen nacht een Nederlandse toerist doodgeslagen door een groep jongeren. Het gaat om de 34-jarige Amsterdamse filmeditor Wouter van Luijn.

Dat schrijft De Telegraaf. Op sociale media wordt door enkele bekenden uit de filmindustrie verschrikt gereageerd op het nieuws rond zijn dood. Zo schrijft Tijl Beckand: 'Zojuist bereikte ons het nieuws dat Wouter van Luijn, een zeer talentvolle editor die oa ons Back in Action-filmpje monteerde, de man is die vannacht op Mallorca is doodgeslagen. Onze gedachtes zijn bij de familie en geliefdes van Wouter'.

Katje Schuurman schreef vanmiddag een bericht op Twitter: 'Wouter van Luijn.. Ik leef mee met iedereen die jou liefheeft. Ik weet niet wat ik moet zeggen, behalve: liefde, liefde, liefde iedereen, alstjeblieft...'

Van Luijn monteerde de afgelopen jaren tientallen films, waaronder Aanmodderfakker. In 2013 werd hij genomineerd voor een Gouden Kalf. Hij was met zijn familie vakantie aan het vieren op Mallorca. De Spaanse politie doet onderzoek naar de moord en is op zoek naar de daders.

Naar verluidt is Van Luijn afgelopen nacht door een groep van vijf jongeren in elkaar geslagen, nabij de stad Palma. Hij overleed in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat er aan de mishandeling vooraf ging. Van Luijn vierde op het eiland vakantie samen met familie. In april werd ook al een Britse toerist fataal mishandeld op Mallorca.