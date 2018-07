Anderlecht verslaat Ajax met 1-3 in Olympisch Stadion

Nog geen twee weken voor het Europese thuisduel tegen het Oostenrijkse Sturm Graz ging Ajax vanavond hard onderuit tegen het Brusselse Anderlecht. In het Olympische Stadion waren de Belgen met 1-3 te sterk.

WK-gangers Hakim Ziyech en Kasper Dolberg konden meteen aan de bak met een plek in de basis. De Deen kreeg aan het begin van de wedstrijd een grote kans, maar die kon door de keeper worden tegengehouden. De 0-1 kwam uiteindelijk van Santini na een kwartier te hebben gespeeld. De eerste poging werd nog gered door Onana, maar in tweede instantie werd de bal toch binnen geschoten. Korte tijd later volgde de gelijkmaker. Ziyech gaf voor en Neres maakte het af. 1-1 bleef ook de ruststand.

In de tweede helft maakten de Belgen het dan toch af. De 1-2 volgde uit een penalty die werd benut door spits Dimata. In de 65e minuut viel zelfs de 1-3, de tweede van de avond door Santini. Een wissel van Dolberg met Huntelaar mocht niet meer baten. 1-3 bleef het en Ajax zal zich moeten herpakken voor de ploeg van Ten Hag naar Oostenrijk afreist.