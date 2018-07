CV-ketel veroorzaakt brand in flatwoning Noord

De brandweer heeft vanavond een keukenbrand in een flatwoning aan de Loenermark in Noord geblust. Een van de twee mensen die op het moment van de brand in de woning aanwezig waren, heeft veel rook ingeademd en wordt daarom door ambulancepersoneel behandeld.

De brand woedde in een appartement op de vierde verdieping van flat C, maar is inmiddels onder controle. Met behulp van een ladderwagen konden brandweerlieden de woning via het balkon betreden. Op foto's is te zien hoe dikke rookpluimen via de openstaande balkondeur uit het appartement opstijgen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan in de CV-ketel in de keuken. Na controle door ambulancepersoneel wordt besloten of het slachtoffer voor behandeling naar het ziekenhuis moet.

Over de omvang van de schade is nog niets bekend.