VN moeten Amsterdam helpen bij bestrijding van huizenbeleggers

Acht grote wereldsteden, waaronder Amsterdam, dienen vanmiddag gezamenlijk een verklaring in bij de Verenigde Naties (VN). Ze vragen om hulp bij het beschermen van de woningmarkt tegen beleggers.

Het college heeft de verklaring al ondertekend. 'Beleggers zijn een fundamentele dreiging voor de stad', legt de woordvoerder van Laurens Ivens (SP) uit. Zo zouden de huizenprijzen zo erg de pan uit rijzen, waardoor mensen die minder geld te besteden hebben volgens het bestuur steeds meer de stad uit worden gejaagd.

'En Amsterdam is geen uitzondering. Het is overal steeds moeilijker om op de woningmarkt overeind te blijven', legt de woordvoerder van Laurens Ivens uit. Daarom doen ook New York, Londen, Parijs, Berlijn, Barcelona, Montreal en Montevideo mee.

Meer geld

De steden hopen meer geld te ontvangen van de landelijke overheden en de Europese Unie (EU). Daarmee willen ze een groter aantal sociale huurwoningen realiseren, maar ook bijvoorbeeld beter kunnen ingrijpen als beleggers grenzen overschrijden.

Opvallend is dan wel de keuze om de verklaring bij de VN in New York in te leveren. 'Het is zo'n groot probleem, dat we de kwestie op elke mogelijke manier onder de aandacht willen brengen. Dit is een belangrijke plek om te overleggen, ook beschikken de Verenigde Naties over veel kennis', verklaart de zegsman.

