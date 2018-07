Cameratoezicht Wenckebachweg gestopt: studenten vrezen voor nieuwe incidenten

Het cameratoezicht aan de H.J.E. Wenckebachweg stopt per direct. De camera's van de gemeente werden opgehangen nadat er veel incidenten plaatsvonden in het gebied waar veelal studenten wonen. Absoluut dieptepunt was een verkrachting begin 2016. Studenten zijn nu bang voor nieuwe incidenten.

De gemeente zegt in een brief aan de bewoners dat het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is. Er vinden te weinig incidenten plaats en de camera's nemen onvoldoende waar, dat het digitale toezicht niet meer juridisch te verdedigen is.

'We hebben al een keer een verlenging gekregen. Dat wilden we eigenlijk weer totdat het bouwen daar klaar is, maar voor het plaatsen van camera’s zijn strenge regels vastgesteld door de gemeenteraad en daar voldoen we niet aan', reageert stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter.

Op de H.J.E. Wenckebachweg wonen veel studenten in containerwoningen. Zij zijn bang voor nieuwe incidenten, nu het cameratoezicht verdwijnt. Ook zijn ze het niet eens met de analyse van de gemeente en politie dat er weinig incidenten plaatsvinden. De studenten wijzen op de twee steekpartijen van de afgelopen maanden. 'Door het cameratoezicht is de criminaliteit gedaald. Nu ze de camera's weg gaan halen, gaat het vast weer stijgen', denkt een bewoner.

Andere maatregelen

Ondanks dat de camera's verdwijnen, zegt de gemeente wel bezig te zijn met de veiligheid in het gebied te vergroten. Zo is kort geleden defecte straatverlichting hersteld. De gemeente zegt in contact te blijven met de studenten over de situatie. Het toenemend aantal toeristen zorgt voor een nieuwe uitdaging: zij zijn namelijk een risicogroep wat betreft straatroven. Er wordt in samenwerking met de drie hotels in de buurt ingezet op preventie.

Mocht de situatie in de toekomst veranderen, is nieuw cameratoezicht niet uitgesloten. De gemeente zegt dat er wekelijks overleg plaatsvindt tussen de veiligheidscoördinator van het stadsdeel en de politie over het actuele veiligheidsbeeld. 'De H.J.E. Wenckebachweg wordt meegenomen in de surveillance en wanneer nodig zal dit vaker gaan gebeuren', aldus Poorter.