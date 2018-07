Komend schooljaar twintig keer meer zij-instromers voor de klas

Het aantal zij-instromers in het onderwijs neemt komend schooljaar explosief toe. Vergeleken met vorig jaar is de instroom dit jaar met tweeduizend procent gestegen, van vijf naar honderd.

Dat blijkt uit een brief van onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) aan de gemeenteraad, waarin ze toelicht welke maatregelen er tot nu toe zijn doorgevoerd en hoe het lerarentekort in de stad zich als gevolg daarvan ontwikkelt.

Lees ook: Lerarentekort immens: 7.900 scholieren komend schooljaar zonder meester of juf

Extra reiskostenvergoeding en woning

Moorman draait er niet omheen. 'Nederland heeft een probleem en Amsterdam wordt daardoor het hardst geraakt', schrijft ze in haar brief. 'In aanloop naar de zomervakantie hebben de Amsterdamse scholen de noodklok geluid, omdat er na de zomer een tekort van driehonderd leraren wordt verwacht in het primair onderwijs.'

Toen de omvang van het dreigende tekort duidelijk werd, nam het gemeentebestuur de nodige maatregelen. Behalve het oplappen van het imago van het lerarenvak worden (potentiële) leraren met tal van voordeeltjes naar Amsterdamse scholen gelokt. Zo krijgen leraren die verder dan twintig kilometer van Amsterdam wonen een extra riante reiskostenvergoeding en wordt er dit jaar aan 140 leraren met voorrang een woning toegewezen.

Lees ook: Woningen in Slotervaart speciaal voor docenten

Geld voor scholen

Behalve op docenten (in wording) richt de stad haar pijlen ook op onderwijsinstellingen zelf. Zo kunnen scholen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maken om zij-instromers te begeleiden. Bovendien krijgen ieder jaar 140 potentiële zij-instromers de kans om tien dagen mee te lopen. Als ze geschikt zijn voor een baan in het onderwijs, worden ze begeleid naar een passende opleiding en aanstelling.

Vooral met die laatste maatregel trekt de gemeente mensen uit andere sectoren over de streep, zo blijkt uit de brief van Moorman. 'Als gevolg van de imagocampagne en begeleiding bij de overstap naar een baan in het onderwijs, starten maar liefst honderd zij-instromers in september aan Amsterdamse instellingen met hun opleiding, terwijl dat er vorig jaar slechts vijf waren.'

Lees ook: Gemeente wil 1,5 miljoen aan beurzen uitkeren aan startende leraren

Na de zomer voor de klas

Hoewel deze zij-instromers dus nog wel wat didactische vaardigheden bijgebracht moet worden, benadrukt Moorman dat ze direct na de zomer 'zelfstandig' voor de klas zullen staan, 'waar ze mede dankzij extra middelen vanuit de gemeente intensief begeleid kunnen worden'.

Behalve een toename van het aantal zij-instromers ziet Moorman ook een groei van de reguliere instroom op de lerarenopleidingen voor primair en voortgezet onderwijs, 'waar onder andere de stimuleringsbeurzen een bijdrage hebben geleverd'.

Los van de evaluatie van reeds genomen maatregelen kondigt de wethouder ook een aanvullende maatregel aan, al lijkt die vooral symbolisch. De stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgaven, waarin de gemeente met schoolbesturen en lerarenopleidingen zoekt naar manieren om het lerarentekort op te lossen wordt omgedoopt tot Taskforce Amsterdams Lerarentekort. 'Die naam doet de inzet tot nu toe en de ambities voor de toekomst meer recht', beargumenteert Moorman de naamswijziging.