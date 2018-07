Coffeeshop gaat van Wallen naar Nieuw-West verhuizen

Coffeeshop Betty Boop gaat verhuizen van de Nieuwezijds Kolk naar Nieuw-West. De verhuizing is onderdeel van een proef om coffeeshops over de stad te spreiden.

De coffeeshop opende vandaag nog niet haar deuren aan de Humberweg bij Station Sloterdijk. Maar heeft wel al een vergunning voor de plek. Momenteel bevinden de meeste coffeeshops zich nog in het centrum van de stad. Maar de gemeente ziet dat graag anders.

Minder straathandel

In het geval van Nieuw-West speelt ook de straathandel in het stadsdeel mee. De illegale verkoop van cannabis zorgt voor veel overlast en minderjarigen kunnen op die manier makkelijk aan drugs komen. Met de komst van de coffeeshop hoopt het stadsbestuur de straathandel te verminderen.

De locatie van de coffeeshop voldoet aan de eisen van de gemeente, die bepalen dat coffeeshops niet in woonwijk of in de buurt van een school mogen zitten. Na de proef van twee jaar beslist burgemeester Femke Halsema of de coffeeshop er definitief mag blijven.