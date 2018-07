Amsterdamse producer Lyzza zegt optreden Appelsap af wegens 'misbruik andere artiesten'

De Amsterdamse dj en producer Lyzza heeft haar optreden op hiphopfestival Appelsap afgezegd. Dit doet ze, naar eigen zeggen, vanwege de verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van andere artiesten die op het festival staan.

Op Twitter licht Lyzza haar keus toe. 'Ik heb het optreden geannuleerd omdat jullie (Appelsap red.) "artiesten" boeken die worden beschuldigd van seksueel misbruik en intimidatie. Verkrachting en misbruik van meisjes is een openbare kwestie en geen persoonlijke.' De organisatie van Appelsap publiceerde eerder een statement waarin staat dat ze haar optreden vanwege 'persoonlijke redenen' heeft afgezegd.

'Statement veranderd'

De Amsterdamse dj zegt dat Appelsap haar orginele statement die ze de organisatie stuurde heeft veranderd. 'Daar walg ik van', tweet ze. Lyzza wilde verder niet ingaan op de beslissing, zo laat haar boekingskantoor weten aan AT5.

'Niet voor eigen rechter spelen'

In een reactie laat Appelsap weten dat Lyzza heeft aangegeven dat er een artiest op de line up staat waarmee ze niet geassocieerd wil worden. 'Daarom heeft ze, helaas, haar optreden op Appelsap afgezegd', zegt een woordvoerder. 'Appelsap wijst vanzelfsprekend elke vorm van seksuele intimidatie af, maar we kunnen in deze kwestie niet voor eigen rechter spelen. Uiteraard nemen we dit soort aantijgingen heel serieus en doen er alles aan om de veiligheid van onze artiesten en bezoekers te allen tijde te garanderen', laat het festival verder weten.

Mishandeling vriendin

Online wordt gesuggereerd dat de artiest waarmee de Amsterdammer het podium niet wilt delen, Famous Dex zou zijn. Hij heeft in het verleden vastgezeten voor de mishandeling van zijn toenmalige vriendin. De organisatie van Appelsap laat weten dat het niet om Famous Dex gaat.