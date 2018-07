Amsterdamse Dineke wint WK paaldansen: 'Altijd geloven dat je kunt winnen'

De Amsterdamse Dineke Minten (28) heeft in Spanje een onderdeel van het WK paaldansen gewonnen. Ze pakte goud op het onderdeel Ultra Pole.

Bij dat onderdeel nemen twee deelnemers in een vier meter hoge paal het tegen elkaar op in battles. Ze had de overwinning niet verwacht, zegt ze tegen AT5. 'Het voelt heel goed!' Ze deed afgelopen weekend mee aan twee wedstrijden. 'In de eerste wedstrijd maakte ik een paar foutjes en daar baalde ik ontzettend van. Ik wist dat ik een kleine kans had, want ik kom net kijken. Maar je weet het nooit. Maar na die eerste wedstrijd waren er wel even tranen.'

Vetste tricks

De tweede wedstrijd, de Ultra Pole, ging beter. 'Je krijgt een minuut de tijd om de allermoeilijkste en vetste tricks te laten zien', legt ze uit. 'Ik had geloot tegen een meisje die ik onzettend goed vind. Dus ik dacht: "oh jee, daar gaan we". Maar tegen wie je ook gaat, je moet altijd geloven dat je kunt winnen. Als ik er zelf al niet in geloof, neemt dat meteen een stukje weg van je flow.'

'Holy shit!'

Ze gaat door naar de volgende ronde en die wint ze ook - ondanks een foutje - en komt in de finale. 'Dan hoor je dat je de finale hebt gehaald en denk je: "holy shit!"' In de finale moet ze tegen een 14-jarige Russin met 'bizarre skills', zoals ze het zelf omschrijft. 'Ik moest snel in mijn telefoon kijken naar filmpjes van mezelf. Want wat kun je nog dat je nog niet hebt gedaan?' Na een gewaagd optreden - ze deed tricks die ze normaal met een flink valkussen doet - komt ze uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Nagenieten

'Het was een close call, maar het was in mijn voordeel. Ik kon het niet geloven, na die teleurstelling eerder.' Nu geniet ze nog even na in Spanje. 'Eindelijk weer eens pizza en ijs eten.' Donderdag vliegt ze weer terug naar Amsterdam.