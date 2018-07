Daley Blind is blij om weer terug te zijn: 'Ajax is mijn thuis'

Gisterenavond werd bekend dat Daley Blind terugkeert op het oude nest. De keuze voor Ajax was er volgens Blind één die hij met het hart heeft gemaakt. 'Ajax is mijn thuis. Amsterdam is mijn thuis.'

Dat laat de voetballer weten in een interview met Ajax TV. De transfer - waarmee een bedrag van minimaal zestien miljoen euro is gemoeid- kwam voor veel mensen als een verrassing. Niet voor Blind zelf. 'Je bekijkt alle opties en legt die naast elkaar. Uiteindelijk werd Ajax concreet en heb ik de keuze met mijn hart gemaakt. Deze keuze gaf mij het beste gevoel.'

Leider

Blind wil Ajax als leider bij de hand pakken dit seizoen in de jacht op eremetaal. 'Ik ben zeker niet teruggekomen om af te bouwen. Ik ben 28 en voel me nog steeds fit en sterk. Ik heb veel geleerd de afgelopen vier jaar in Engeland. Veel ervaring opgedaan. Ik hoop dat ik dat kan overbrengen op de groep en de jonge spelers. Daarnaast wil ik natuurlijk om de prijzen spelen.'

'Ik richt mij op twee posities'

Als voetballer staat Blind bekend om zijn veelzijdigheid. Toch wil hij zich bij Ajax vooral op twee posities richten. 'Ik heb een gesprek gehad met Erik ten Hag en daarin hebben we het ook gehad over mijn positie. Ik wil niet te veel in detail treden, maar zal mij vooral richten op de posities centraal achterin en die van verdedigende middenvelder. Al ben ik de moeilijkste niet. Als het moet kan ik ook linksback of zelfs rechtsback spelen.'

Talentvol team

Over het team dat Blind aantreft in Amsterdam is hij zeer lovend. 'Ik denk dat het een heel talentvol elftal is. Met toch ook een aantal ervaren spelers zoals Dusan Tadic, Siem de Jong en Klaas Jan Huntelaar. Een goeie mix van talenten en oudere jongens. We moeten samen de neuzen dezelfde kant op zetten en gaan voor iets moois dit jaar.'

Sturm Graz

Of Blind ook meedoet in het dubbele treffen met Sturm Graz in de voorronde van de Champions League is nog maar de vraag. 'Dat zal ik in overleg met de trainer moeten zien. Ik heb helaas nog niet veel trainingen achter de rug. Dus ik moet kijken hoe fit ik ben en dan moeten we een keuze maken. Ik zal er wel alles aan doen om er op tijd bij te zijn, maar het moet wel verantwoord zijn.'

Blind doorliep de hele jeugdopleiding van Ajax en speelde tussen 2008 en 2014 102 wedstrijden voor de club, waarin hij drie doelpunten maakte. Dat leverde hem een droomtransfer op naar Manchester United.