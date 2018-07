Kunstsector roept opnieuw paginagroot op: haal Beatrix Ruf terug

Een paginagrote advertentie laat er geen misverstand over bestaan: Beatrix Ruf moet terugkomen naar het Stedelijk Museum. De advertentie is ondertekend door een groot aantal namen uit de kunstwereld, zowel uit Amsterdam als uit de rest van het land.

Zelf heeft Beatrix Ruf vorige maand al gezegd te overwegen om terug te keren naar het museum.

Het is niet de eerste keer dat een dergelijke advertentie in Het Parool verschijnt. In februari van dit jaar verscheen er precies zo'n advertentie, met dezelfde oproep en dezelfde opmaak.

Neppe handtekeningen

Destijds ontstond er ophef over de advertentie, omdat sommige namen er zonder expliciete toestemming bij zouden zijn gezet. Onder andere Arno Verkade, directeur van Veilinghuis Christie's, was toen stomverbaasd dat zijn naam er tussen stond. De mensen waarvan bekend werd dat ze geen ondertekening hadden toegezegd en de oproep ook niet steunden, staan er in de huidige editie van de advertentie niet bij.

Naam gezuiverd

Beatrix Ruf was van 2014 tot 2017 artistiek directeur van het Stedelijk Museum, maar kwam in oktober 2017 in opspraak vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Ze zou flink hebben bijgeklust met haar eigen kunstadviesbedrijf. Vanwege die aantijgingen stapte Ruf op. Vorige maand werd bekend dat de hele beschuldiging ten onrechte was geweest. Rufs naam werd gezuiverd.

Petitie

Onderaan de advertentie van dinsdag staat een oproep om een petitie te ondertekenen. De petitie heeft nu meer dan 670 handtekeningen.