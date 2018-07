Zwak Ajax verliest van Engelse derdeklasser

De voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen verloopt nog allesbehalve soepel. In en tegen Walsall verloren de Amsterdammers met 2-0.

Eerder op de avond speelde een matig Ajax al gelijk tegen Premier League promovendus Wolverhampton Wanderers. In die wedstrijd werden de meeste vaste krachten al gebruikt, waardoor Ajax tegen met een veredeld tweede elftal aantrad tegen Walsall. Wel deden eerste elftal-spelers als Dolberg, Siem de Jong, Labyad en Wöber mee.

Maar ook die spelers konden weinig potten breken tegen Walswall FC, dat uitkomt in the League one, het derde niveau van Engeland. Het enige echte wapenfeit van de eerste helft was een mooie vrije trap van Siem de Jong, die op de lat uiteen spatte.

Na 27 minuten werd Ajax afgestraft voor haar zwakke verdedigen. Spits Andy Cook kon vrij inkoppen: 1-0. Ajax bleef voor en na rust aandringen, kreeg wat kansjes, maar kwam niet tot scoren. Uiteindelijk kreeg Ajax de deksel op de neus: In de 70e minuut profiteerde Cook opnieuw van slecht verdedigen en was het 2-0.

In het laatste kwartier zette Ajax nog aan, op zoek naar de eretreffer. Johnsen en de ingevallen Sierhuis waren in de zestien dichtbij. Ook schoten Ekkelenkamp en Gravenberch van veraf respectievelijk op de lat en net over.

De verloren oefenwedstrijd was de laatste in de voorbereiding op de westrijd tegen Sturm Graz. De thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League wordt volgende week woensdag 25 juli om 20:30 uur gespeeld.