'Stop met barbecueën bij Gaasperplas en Ouderkerkerplas'

Door de aanhoudende droogte is de kans op een natuurbrand steeds groter. Natuurbeheerder Groengebied Amstelland adviseert daarom ook om niet meer te barbecueën bij de Gaasperplas en de Ouderkerkerplas.

De twee plassen vallen onder het beheer van Groengebied Amstelland. Volgens de beheerder is barbecueën daar erg populair. De oproep is dan ook vanwege de droogte om niet meer te barbecueën en roken in het gebied.

Door de droogte neemt het barbecueën grote risico’s met zich mee, zelfs het smeulend zwerfafval kan een oorzaak zijn van een natuurbrand. 'Ga je toch barbecueën, wees dan alert en houd je aan de spelregels', zegt Henk Meuleman, beheerder van Groengebied Amstelland. 'Zorg er voor dat de barbecue minimaal dertig centimeter van de grond staat en houd water bij de hand. Gooi gloeiende resten in de speciale afvalbakken.'